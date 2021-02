Erdbeben trifft Kunst: „Wir sind kollektiv sehr nervös“

In diesen Tagen trifft man ihn besser vor der Buchhandlung auf dem Zagreber Hauptplatz. Statt in sein Lieblingscafé „Argentina“ bittet Zoran Ferić zum Spaziergang in den zentralen Zrinjevac-Park.

Wohltuend ist seine leise Ironie nach all der Erdbeben- und Corona-Aufregung! Nicht nur Kroatiens Kritiker schätzen den Humor in seinen Romanen, die auch in deutscher Übersetzung vorliegen.

KURIER: Besitzen Sie auch so eine Erdbeben-Warn-App?

Zoran Ferić: Brauche ich nicht. Ich merke ja auch ohne mein Handy, dass die Erde bebt. Wobei ich einen Phantom-Spürsinn an mir feststelle.

Inwiefern?

Es genügt mir inzwischen, wenn der Bus vorbeifährt, jemand auf den Tisch klopft oder etwas lauter spricht. Wir sind kollektiv sehr nervös.