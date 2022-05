"Enoch Arden“ in der Kammeroper: Altes Seemannsgarn, das aber visuell betört

All das halten Geyer und der exzellente Regisseur David Haneke (auch Bühne und Video) in Schwebe; visuell ist diese Produktion jedenfalls betörend. Denn Haneke zeigt Strände, Meer, Sand, Sonnenuntergänge und (tote) Möwen per Video im Cinemascope-Format. Grandios die optisch perfekt kalkulierten Szenenwechsel und das Spiel mit den diversen Bewusstseinsebenen. Die Kostüme von Axel E. Schneider fügen sich in das Konzept gut ein.

Am Pult des Wiener KammerOrchesters agiert Walter Kobéra souverän; die audiovisuellen Zuspielungen illustrieren die eingängige Hörbarkeit der Musik. Als Enoch Arden ist der Bassbariton Markus Butter ein Ereignis; als Annemarie und Klas ergänzen Valentina Petraeva sowie Andrew Morstein solide. Als junger Enoch Arden holt sich Samuel Wegleitner Applaus. Ein gutes Finale einer großen Intendanz.