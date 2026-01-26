Die Cutterin, Regisseurin und Lyrikerin Emily Artmann ist tot. Die Tochter des Autorenpaares H.C. Artmann (1921-2000) und Rosa Pock starb am 21. Jänner im Alter von 50 Jahren in Wien, wie ihr Mann Wolfgang Widerhofer (siehe Bild) der APA mitteilte. Artmann verantwortete den Filmschnitt von zahlreichen Dokumentarfilmen. Als Regisseurin trat sie mit dem Film "der wackelatlas" im Jahr 2001 in Erscheinung, den sie gemeinsam mit ihrer Cousine Katharina Copony († 2024) über H.C. Artmann realisierte.

Emily Artmann wurde am 13. Juli 1975 in Salzburg geboren, studierte Ethnologie und wechselte später zu einem Filmstudium, das sie an der Wiener Filmakademie abschloss. Als Lyrikerin verfasste sie die Gedichtbände "in einem mantel aus fischhaut" und "Arboretum".