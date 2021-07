Elektronischer Frühling im Museumsquartier

Katharina Seidler hat sich das alles ein bisschen einfacher vorgestellt. „Mir war natürlich klar, dass ich als Kuratorin nicht nur eine Liste mit Künstlern schreibe, die ich ins Programm nehmen möchte, aber die ganzen Überlegungen, die man miteinbeziehen muss, sind enorm zeitaufwändig. Dass es für jede Lösung rund 30 und nicht drei E-Mails braucht, war mir nicht bewusst“, sagt sie im KURIER-Interview.

Die Wiener Musikjournalistin durfte die diesjährige Ausgabe des Electric Spring kuratieren, eine im Vorjahr ins Leben gerufene Erweiterung des Popfests mit elektronischem Line-up, das viele 2015 als Wahlzuckerl für die Wien-Wahl sahen. Aber das Electric Spring bleibt – und das ist für die Festivallandschaft eine Bereicherung.

Katharina Seidler setzt in ihrem Programm auf Synergieeffekte: Sie holt das „Sound:Frame“-Team ins Boot und bindet dann auch Partykollektive ins Festival ein, die mit ihren Veranstaltungen und Projekten die heimische Elektronikszene zu dem machen, was sie ist. Und so ist der Club Moozak am Freitag für drei Konzerte in der Kunsthalle verantwortlich, betreuen der Club Bliss (Freitag) und Struma + Iodine (Samstag) inhaltlich die Hofstallungen.