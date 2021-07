"Electric Spring" setzt auf experimentelle Musik

"Clubdancefloor und Avantgarde-Festival entdecken immer mehr Gemeinsamkeiten, und auch das ,Electric Spring’ soll zu einem solchen Knotenpunkt werden", erklärt Seidler die inhaltliche Ausrichtung.

Zum Programm: Crack Ignaz aus Salzburg entert am Eröffnungstag nach der Wiener Elektro-Pop-Punk-Band Kids n Cats die Open-Air-Bühne im MQ-Haupthof. Er präsentiert mit Produzent Wandl das erst kürzlich veröffentlichte Album "Geld Leben". Danach geht es u.a. in den mumok Hofstallungen mit DJ-Sets von Philipp Quehenberger und Fauna weiter. Am Samstag stellt die gebürtige Slowenin Osojnik ihr Solo-Debüt "Let them grow" vor. Danach gibt es Jazz-Elektronik von Sixtus Preiss. Abgesehen vom Haupthof dienen auch diverse MQ-Indoor-Locations als Festivalspielorte.