Ein Unfall ändert alles: TV-Vierteiler mit Jan Josef Liefers

„Ist Wahrheit absolut? Wahrheit ist doch immer eine Frage des subjektiven Standpunkts und von Wahrnehmung“, erklärt Fromm im Gespräch mit dem KURIER seine Erzählweise. „Ich wollte aber nicht, dass immer nur dasselbe aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird, sondern dass sich jede Folge immer tiefer eingräbt in das, was da wirklich passiert ist.“

Inspiriert wurde Fromm durch eine „sehr persönliche Erfahrung“. Er erzählt: „Ich bin selber Segler und viel mit meinen Kindern auf dem Wasser, auch in der Flensburger Förde. Dabei nehmen wir oft Kinder von Freunden mit. Irgendwann kam der Gedanke auf: Wir gehen immer davon aus, dass alles gut geht. Aber was wäre, wenn das mal nicht so ist? Was wissen wir eigentlich wirklich von einander? Und so bin ich immer tiefer eingetaucht, in eine Geschichte um eine intensive Freundschaft zwischen zwei Familien, die mit schwerem Verlust und Schuld klarkommen müssen.“