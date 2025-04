Ein Tausendfüßler verrennt sich in einem fast leeren Ausstellungsraum

All diese Tendenzen kulminieren in der Ausstellung, mit der das Salzburger Museum der Moderne am Mönchsberg sein oberstes Geschoß ein volles Jahr lang, bis zum 12. April 2026, bespielt (man könnte auch sagen: blockiert.) Lange Laufzeiten sind übrigens ein weiterer Trend im jüngeren Museumswesen.

Unter dem Titel „Cascade“ tut die Schau zunächst so, als wäre sie eine Einzelpräsentation der Künstlerin Nika Neelova. Die 1987 in Moskau geborene, in England lebende Bildhauerin war noch nie in Österreich präsent, machte sich abseits davon aber mit ihren Arbeiten, die meist auf vorgefundenen Objekten aufbauen, einen Namen.

"Kaskade"

Tatsächlich sind wunderbare skulpturale Arbeiten in der Schau zu sehen: Mit Abgüssen, Stapelungen und Neukombinationen zaubert Neelova etwa Endlosschleifen aus abmontierten Handläufen alter Häuser, errichtet ein Monument aus reproduzierten Sesselflächen oder verwandelt den abgegossenen Leerraum eines Abflussrohrs in ein schwebendes Ding, das an das Fossil eines Tausendfüßlers denken lässt.