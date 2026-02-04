Saddam Hussein feiert Geburtstag: "Ein Kuchen für den Präsidenten"

Es ist der 26. April 1990. In zwei Tagen hat Saddam Hussein Geburtstag. Der Diktator erwartet, dass die gesamte irakische Bevölkerung mitfeiert. Ein neunjähriges Mädchen namens Lamia wird von ihrem Schullehrer dazu verdonnert, einen Kuchen für die örtlichen Feierlichkeiten zu backen – zu Ehren Husseins und zum Gusto des Lehrers, dem schon bei dem Gedanken an die Cremefüllung das Wasser im Mund zusammen läuft. Zusammen mit ihrer Oma und ihrem Hahn Hindi unternimmt das Kind eine Odyssee in die Stadt.