Saddam Hussein feiert Geburtstag: "Ein Kuchen für den Präsidenten"
Es ist der 26. April 1990. In zwei Tagen hat Saddam Hussein Geburtstag. Der Diktator erwartet, dass die gesamte irakische Bevölkerung mitfeiert. Ein neunjähriges Mädchen namens Lamia wird von ihrem Schullehrer dazu verdonnert, einen Kuchen für die örtlichen Feierlichkeiten zu backen – zu Ehren Husseins und zum Gusto des Lehrers, dem schon bei dem Gedanken an die Cremefüllung das Wasser im Mund zusammen läuft. Zusammen mit ihrer Oma und ihrem Hahn Hindi unternimmt das Kind eine Odyssee in die Stadt.
Von der Mühsal des mittellosen Provinzmädchens, die nötigen Zutaten wie Eier, Mehl und Zucker aufzutreiben, handelt Hasan Hadis hinreißender Debütfilm, in dem er seine eigene Kindheit in den Marschlandschaften des Südirak verarbeitet. Vom Alltagsleben unter der Saddam-Diktatur, wo das Militär die verarmte Bevölkerung einschüchtert, alle nur mit brüllenden Soldatenstimmen reden und zwischendurch US-Bomben vom Himmel regnen, erzählt Hadi mit sicherer Hand zwischen dramatischer Gewichtigkeit und leichtfüßigem Tonfall.
INFO: USA/Irak/Katar 2025. 102 Min. Von Hasan Hadi. Mit Baneen Ahmad Nayyef, Waheed Thabet Khreibat.
