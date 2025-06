Ein Kabinett der abgründigen Schaulust: Künstlerin Lucy McKenzie in Wien

Rebecca, im bürgerlich Reba Maybury, ist wiederum eine Kollaborateurin der schottischen Künstlerin Lucy McKenzie. Und deren Solo-Schau „Orchestrion“, die bis 21. 9. im Kunstraum zu sehen ist (Mi-So 12-18 Uhr, Fr 12-20 Uhr, Eintritt frei), bietet eine der schrägsten Tangenten, die seit langer Zeit an das ästhetische Universum Wiens gelegt wurden.

Echt, Falsch, Verdrängt

McKenzie interessiert sich für die Spannung zwischen Echtem und Falschem, zwischen Sichtbarem und Verdrängtem – und für Sex als Triebkraft hinter Kreativität, Konsum und der Kulturgeschichte. Ihre Wiener Werkschau führt vor, wie sie sich die Techniken der Kulissen- und Plakatmalerei sowie der Auslagengestaltung zu eigen macht, um ein ebenso hintergründiges wie komisches Netz von Anspielungen zu flechten.

So baute sie das Interieur von Loos „Villa Müller“ in Prag mit nachgemalten Marmoroberflächen nach und überlagerte eine TV-Serie, in dieser Architektur gedreht wurde, mit eigenen Untertiteln. In einem Schaukasten daneben sind pornographische Magazine zu sehen, deren Bilderzählungen mit der sexuellen Verfügbarkeit junger Frauen („Barely Legal“) liebäugeln. Das Modell auf den expliziten Fotos, erfährt man, ist McKenzie selbst.