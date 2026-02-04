Über die Zeiten gültiges Sinnbild für eine größere Hoffnung

Die Teile eines Flugzeugwracks auf der Bühne der Cité de la Musique im Süden von Paris rufen unerfreuliche Erinnerungen wach. In einem fast identischen Szenario war eine der letzten Produktionen des Strauss-Jahres angesiedelt: „Fleder.Strauss“, ein Spektakel ohne Sinn, schilderte den Absturz einer Theatertruppe, die mit der Musik des Jubilars in die Welt reisen wollte.

Die Zweifel bleiben in Paris, als Rauch die verdunkelte Bühne verhüllt. Wie oft scheitern Versuche, Oratorien in Szene zu setzen, weil sie die Botschaft der Musik auf simple Geschichten reduzieren. Doch Regisseur David Bobée und die Dirigentin Laurence Equilbey lassen „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms zum über die Zeiten gültigen Sinnbild für eine größere Hoffnung werden. Mit diesem Werk ist das möglich, denn Brahms schrieb keine Totenmesse im herkömmlichen Sinn. Er vertonte Texte aus der Bibel für seine Auseinandersetzung mit Tod und Vergänglichkeit. Bobée gibt einen erschütternd irdischen Auftakt mit Geräuschen, die sich wie aus einem Science-Fiction-Katastrophenfilm in einer Art Dolby-Surround-Sound erheben. Das verspricht großes Kino. Das findet statt, musikalisch und atmosphärisch. Die Rauschschwaden schwinden. Ein Akkordeonspieler hebt verloren sein Lied an. Ein Mann übersetzt in Gebärdensprache das akustische Szenario und später die gesungenen Texte. Er wird durchgehend im Einklang mit dem Geschehen auf der Bühne agieren. Fluggäste und Personal entsteigen den Trümmern. Manche umarmen einander, lösen sich wieder, bilden Gruppen.