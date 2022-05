Ein Botschafterbüro für Kunst aus Österreich

Ein neuer Schauraum am Opernring 17 – in Nachbarschaft zur Akademie der bildenden Künste, zum Galerienviertel Eschenbachgasse und zu diversen Museen – soll den Phileas-Aktivitäten nun auch eine Bühne in Wien geben. Zum Auftakt leuchtet es aus den Fenstern des vormaligen Möbel-Shops gleich in kräftigen Farben heraus: Denn das Duo Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl hat hier eine Art Außenstelle ihres Venedig-Pavillons errichtet, ganz bewusst auch als Einladung an jene, die nicht in die Lagunenstadt reisen können.

Viele Elemente aus Venedig – Knebls Möbel-Körper-Skulpturen und Rohr-Installationen, Scheirls genreüberspannende Gemälde, Bildtapeten in 70er-Jahre-Ästhetik – finden sich nun auch im Wiener Raum. Der zentrale Unterschied ist, dass die Künstlerinnen und Künstler den Saal auch nutzen, um Studentinnen und Studenten eine Bühne zu geben: Knebl hat die Professur für Transmediale Kunst an der Angewandten inne und lässt jeden und jede einzelne ausstellen. Scheirl leitete bis vor Kurzem die Klasse für „Kontextuelle Malerei“ an der Akademie – und zeigt ab Juli eine Auswahl.