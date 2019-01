Egon Schiele-Gemälde von Fischerboot kommt zur Auktion

Gemälde von Egon Schiele sind am Markt rar geworden - nun ist wieder eines aufgetaucht: Wie das Auktionshaus Sotheby's bekannt gab, kommt am 26. Februar das Bild "Triestiner Fischerboot" in London zur Versteigerung. Das auf einer quadratischen, 75 mal 75 cm großen Leinwand gemalte Bild fällt ein wenig aus der Reihe der Stadtansichten und Porträts heraus, die am Markt besonders nachgefragt sind; dennoch preist es der Versteigerer als diesen Motiven ebenbürtiges, "bestechend modernes" Bild an. Mit einem Schätzwert von 6-8 Millionen Pfund (rund 7 - 9 Millionen Euro) ist es aber doch deutlich niedriger taxiert als etwa das Bild "Dämmernde Stadt", das im vergangenen November bei Sotheby's New York mit einem Schätzwert von 12 - 18 Millionen US-Dollar an den Start ging und um 24,5 Millionen US-$ verkauft wurde.