Ed Sheerans neues Album "Play": Neustart mit orientalischen Sounds

Schlicht "Opening" hat Ed Sheeran den ersten Song seines neuen Albums "Play" genannt. Darin singt er von der Krise, die er durchgemacht hat, als sein bester Freund Jamal Edwards mit 31 Jahren verstarb, seine Frau Cherry an Krebs erkrankte und er sich in Gerichtsverfahren gegen Plagiatsvorwürfe verteidigen musste. Von Zeiten der Angst singt er dabei, davon, wie er dem Chirurgen seiner mittlerweile gesunden Gattin die Hand schüttelte und sich die Dinge zum Besseren wandelten.

Manifest Es ist das Manifest eines Neustarts, der mehrere Ebenen hat: Hatte Sheeran seine ersten fünf Alben nach mathematischen Zeichen benannt, startet er mit "Play" einen Zyklus von geplanten fünf Alben, die er nach den Zeichen für das Abspielen von Musik benennen wird. Dazwischen lag "Autumn Variations", das krisenbedingt mit ausschließlich traurigen Balladen bestückt war. Hier aber findet der 31-Jährige zurück zu allem, was ihn zu einem der größten Popstars der Welt gemacht hat: Liebesballaden mit eingängigen Melodien, fröhliche Popsongs, die an die perkussiven Rhythmen des Superhits "Shape Of You" anschließen, und Hip-Hop-Einflüsse mit Rap-Parts – obwohl die hier eher die Ausnahme sind.

Drei von den vier vorab veröffentlichten Songs hat Sheeran an den Anfang gestellt, wobei die erste Single "Azizam" (aufgenommen mit dem iranisch-schwedischen Musiker Ilya Salmanzadeh) zeigte, wo die Reise hingeht. Der Rotschopf beschreibt "Play" als "globale Erforschung", was sich auf seinen Drang bezieht, in anderen Erdteilen neue Inspiration zu finden. Er zog mit der Familie sogar nach Indien, um dort dieses Album fertigzumachen.