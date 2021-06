Drehstart für "Knives Out"-Fortsetzung mit Daniel Craig

Drehstart für die Fortsetzung der starbesetzten Krimi-Komödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" mit Daniel Craig als Privatdetektiv: "Erster Drehtag für den nächsten Krimi um Benoit Blanc", schrieb Regisseur Rian Johnson (47) dazu am Montag auf Twitter. Er bedankte sich bei den "netten, geduldigen Leuten hier in Griechenland, die uns all das Morden an ihren friedlichen Stränden erlauben".

Dazu postete der Filmemacher ein Foto von einer Filmkamera vor einer Küstenpromenade. Johnson ("Star Wars: Die letzten Jedi") hatte den Original-Hit im Stil eines Agatha-Christie-Krimis 2019 für preiswerte 40 Millionen Dollar (rund 34 Mio. Euro) im US-Staat Massachusetts gedreht. Weltweit spielte der Streifen über 311 Millionen Dollar ein.