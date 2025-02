"Douglas is Cancelled": Ein sexistischer Witz und du bist weg

Douglas Bellowes ist TV-Nachrichtenmoderator. Also: noch. Denn seine Karriere steht an der Kippe. Und das wegen eines einzigen Tweets. Da berichtet jemand, dass Douglas bei einer Hochzeitsfeier einen „extrem sexistischen Witz“ erzählt habe. Bei 300 Followern des „Ohrenzeugen“ ist das erstmal kein Riesenmalheur, findet jedenfalls Douglas.

Sein Chef Toby, der ihn oft ermahnt hat, er solle außerhalb des TV-Studios für „null kognitive Impulse sorgen“, will unter seinem journalistischen Motto „Die Wahrheit ist nur eine Seite der Story“ den Schaden minimieren.

Douglas’ Frau Sheila (Alex Kingston), Chefredakteurin einer Zeitung, ist schnell alarmiert. Sie erklärt ihm, an einem nachrichtenarmen Tag wäre er damit auf Seite 5. Sein Agent sagt ihm, er stünde selbstverständlich unerschütterlich an seiner Seite – außer es würde eskalieren. Nur Douglas’ Moderationskollegin Madeline (Karen Gillan, „Jumanji“) nimmt es erstmal am gelassensten, als ihr Chauffeur ihr von dem Tweet erzählt: „Ein sexistischer Witz. Klingt nach ihm. Steht da auch der Witz selbst? Nein? Klingt nach Twitter“, ist die kühle Analyse.