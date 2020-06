Dorfer, Prohaska, Spera: Kultur als "Abkehr von Kleingeistigkeit“

Besondere Anliegen verlangen Auftritte in spezieller Besetzung. So versammelte die Initiative „Wir und Kultur“ des Satirikers Alfred Dorfer und der Sängerin Angelika Kirchschlager am Dienstag im Haus der Industrie den Ärztekammerpräsidenten, eine Museumsdirektorin, eine Fußballlegende, eine Gastronomin, einen Polizeibeamten und einen Banker.

Als „Mitglieder einer Zivilgesellschaft, die sich etwas wünscht und etwas in Bewegung setzen will“.

Wobei es nicht „um Geld oder Angriffigkeit“ geht, sondern um eine Bewusstseinsänderung und „ausschließlich um die immaterielle Bedeutung von Kunst und Kul-tur“, so Kirchschlager. In einem Österreich, das für sich gern den Begriff der Kulturnation in Anspruch nimmt, aber dafür nicht einmal die Wertschätzung eines eigenen Ministeriums aufbringt.