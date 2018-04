Donaufestival, Tag 1: Edel sei der Mensch, fit und voller Chemie

Streng wird man gemustert, dann gerade noch gnädig eingelassen, mit den Worten „nette Software“, in eine Welt der verbesserten Körper: Ein Fitnesscenter wurde in die Kremser Messehalle 1 gebaut, bei dem mehr auf dem Spiel steht als nur Fettabbau und Muskelmasse.

"Medusa Bionic Rise" ist eine Menschen-Installation, die in einen steilen Zukunfts(alp)traum der kapitalistisch geforderten Fitnesspflicht führt. Als erstes wird man gleich zum Armdrücken beiseite geholt, wörtlich, denn dem Gegenüber fehlt die Hand, man zieht und zieht und unterliegt. So also ist es um die eigene Fitness bestellt.