Donaufestival in Krems: Die Suche nach „offline-Ritualen“

Im Pressetext steht, dass das Festival nach „Momenten der Nähe“, nach „offline-Ritualen“ sucht. Was ist damit gemeint?

Es geht um einen Gegenentwurf zur digitalen Ortlosigkeit, die Versprechen und Drohung zugleich ist. Wo man sich ins Internet einwählt, ist egal. Und alle, die sich im Internet bewegen, sind gleichberechtigt und formen eine neue globale Demokratie. So ungefähr stellte man sich die Netzutopie in den 90er-Jahren vor, die sich einfach nicht bewahrheitet hat. Gerade in der Welt der Kunst spielt die reale körperliche Erfahrung eine wesentliche Rolle. Das Eintauchen in eine installative Situation oder die Live-Erfahrung bei einem Konzert kann man sich nicht via Online-Stream ins Wohnzimmer holen.

Warum zücken viele Konzertbesucher dann immer wieder das Smartphone und filmen das Gesehene?

Die Menschen haben offenbar einen großen Drang, anderen und sich selbst zu bezeugen, wo sie überall dabei waren. Sie wollen dadurch ihr Leben einzigartig und reich erscheinen lassen. So werden Momente in der Time-Line der sozialen Netzwerke aufgetürmt: Was habe ich heute gegessen, gehört, gesehen? Das Dabeisein bekundet eine eingebildete Individualität, die begehrenswert sein soll: Seht her, das bin ich, Teil eines tollen Ganzen, Teil einer Fanmasse - und doch so speziell.

Wie sind Sie mit ihrem Debüt als Donaufestival-Intendant, das sie 2017 gegeben haben, zufrieden?

Ich kann nicht klagen (schmunzelt). Das Festival war sehr gut besucht, wir haben gutes Feedback bekommen. Natürlich ist mir persönlich auch Negatives aufgefallen. Zum Beispiel hat die Zusammenstellung einzelner Programmpunkte an gewissen Tagen nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Den Auftritt von Scritti Politti zum Beispiel fand ich etwa weniger gelungen.

Warum hat das 2017 von Ihnen eingeführte Überraschungsformat „Stockholm Syndrom“ so gut funktioniert?

Das ist in gewisser Weise eine Antwort auf die Googlebarkeit der Welt ist. Dieses neue Format forciert die Konfrontation mit dem Unbekannten: Man weiß zuvor ja nicht, wer überhaupt auftritt noch wo bzw. was für eine Art von Erfahrung, welche Stimmung einen dabei überhaupt erwartet. Außerdem haben die außergewöhnlichen Locations des Formats dafür gesorgt, dass man manche Acts in sehr intimen Situationen erleben konnte.

Eine Performance wird in Grafenegg stattfinden. Warum diese Auslagerung?

Wir versuchen das zum ersten Mal. Wir haben im Rahmen diese Outdoor-Performance nach einem offenen, weiten und auch öffentlich gut zugänglichen Feld gesucht und so eines in Grafenegg gefunden.

Das Donaufestival-Programm bedient eine Subkultur, mit der die lokale Bevölkerung oftmals wenig anfangen kann. Erschafft man im Rahmen des Festivals eine gewisse Blase?

Ich wünsche mir sehr, das – bei aller Wertschätzung der Auskenner und Fans – nicht nur Stammgäste nach Krems fahren, sondern wir auch neue Menschen mit dem Programm ansprechen. Natürlich werden viele Menschen manche Namen im Programm zum ersten Mal hören. Aber es ist auch die Aufgabe eines zeitgenössischen Festivals, sich mit Positionen, Strömungen auseinanderzusetzen, die nicht schon zehn Mal durchgekaut wurden. Zugleich versuchen wir mit ausgewählten Projekten auch Leute vor Ort miteinzubeziehen und gezielt zu aktivieren. Britt Hatzius arbeitet für ihre Kinoperformance „Blind Cinema“ mit Schulklassen aus der Region zusammen. Oreet Ashery lädt Näherinnen ein, in akustischer Reibung mit dem Lärm der Post-Punk der Band Friends Of Gas ihre Stricknadeln klappern zu lassen.

Böse Zungen behaupten, viele Besucher fahren nur wegen der guten Schnitzelsemmel nach Krems. Wie viele davon verdrücken Sie im Rahmen des Festivals?

(lacht) Ich esse traditionell zumindest immer eine Schnitzelsemmel. Die sind wirklich gut, aber es gibt schon noch andere kulinarische Highlights am Festival.