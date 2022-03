Dominik Eulberg: "Die Natur ist unsere Überlebensversicherung"

Poppiger Vogel

Ein Song ist der Blaumeise gewidmet, einer anderer dem Grünfink. Was unterscheidet die beiden Vögel und wie hat sich das auf die Komposition ausgewirkt? „Bei ,Blaumeise’ war mein Anliegen das apodiktische, emsige Treiben der kecken Blaumeisen zu beschreiben. Eine Blaumeise füttert bis zu unglaublichen 1.000 Mal am Tag ihre Jungen. Kein Wunder, denn mit bis zu siebzehn Eiern pro Gelege sind sie Rekordhalter unter den heimischen Singvögeln. Zu den verschachtelten Klängen, die sich unmetrisch in den Beat einweben, hat mich die Tatsache inspiriert, dass Blaumeisen in ihre Nester gerne Blüten von Lavendel, Schafgarbe oder Minze mit einbauen. Denn die darin enthaltenen ätherischen Öle wehren clevererweise Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze ab. Obwohl Blaumeisen so klein sind, sind sie doch sehr mutig und selbstbewusst, wie ich es immer wieder bestens an der Futterstelle vor meinem Studio beobachten darf. Diese Keckheit und Unerschütterlichkeit habe ich musikalisch abgebildet. Der Grünfink ist für mich auch ein ziemlich knalliger fast schon poppiger Vogel, der durch seine leuchtende Grünfärbung, schon von Weitem ins Auge springt. Auch der gleichnamige Track ist keinesfalls schüchtern, sondern geht in bestes Grünfinkenmanier bullig und einem hohen Maß an Unerschütterlichkeit direkt in die Offensive“, sagt Eulberg, dem man stundenlang bei seinen wissenschaftlich fundierten wie spannenden Ausführungen über die Vogelwelt zuhören könnte.

Gelbspötter

Für jeden seiner elf neuen Tracks hat er sich vom Charakter und Habitus der jeweiligen Vogelart inspirieren lassen. Da er seit seiner Kindheit leidenschaftlich Vögel beobachtet, konnte er aus einem großen Pool an Erinnerungen und Begegnungen schöpfen. Wie ein Maler, der ein Bild malt, habe er dann ein Musikstück daraus gemacht. „So hört man etwa die knallroten Augen des Schwarzhalstauchers, das geschwätzige Spotten des Gelbspötters, die Bedrohung des Braunkehlchens oder die freche Silbermöwe, während sie uns am Strand Pommes aus der Hand klaut“, sagt Eulberg. In „Rotmilan“ hüllt einen der Künstler dann in wunderschöne Klangwolken, in einen warmen, analogen wie kuscheligen Sound, der beruhigt und berührt, bevor es mit der verspielten Minimal-Techno-Nummer „Purpurreiher“ direkt auf die Tanzfläche geht. „Ich liebe es, von einem Element ins andere zu switchen. Etwa Leute mit derben Technosets wegballern und sie danach mit auf eine Fledermauswanderung nehmen.“ Mensch und Maschine, Natur und Techno, Waldspaziergang und Clubbesuch, das geht sich bei Eulberg alles wunderbar aus.