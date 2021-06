Doku über Mary J. Blige: Ein Superstar voller Selbstzweifel

So ein Blick in den Rückspiegel des eigenen Lebens fällt ja oft sentimental und tränenreich aus. Im Falle von Mary J. Blige werden durch das Wühlen in der Vergangenheit aber auch wieder alte Wunden aufgerissen, die ohnehin nie wirklich verheilt sind. „Zurückzugehen und zu zeigen, woher der Schmerz kommt, war hart“, offenbart die 50-Jährige in einem Interview.

Im Zentrum der Doku, die von Vanessa Roth umgesetzt wurde, steht Mary J. Bliges bahnbrechendes Album „My Life“ aus dem Jahr 1994. Es ist eine Sammlung voller Songs, in denen sie über ihren Kampf mit Missbrauch, Depression und Sucht berichtet. Welche äußeren Umstände sie zu dieser Platte inspirierten, wird im Film offengelegt.

Dafür kehrt die mehrfache Grammy-Preisträgerin dorthin zurück, wo alles anfing: Blige wurde im New Yorker Stadtteil Bronx geboren und wuchs in der Nachbarstadt Yonkers auf.