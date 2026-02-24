"No Mercy": Die widerständigen Film-Frauen

Auch eine Österreicherin ist dabei in dieser prachtvollen Riege erfolgreicher Regisseurinnen, die etwas zu sagen haben: richtig geraten, Valie Export! Alle mussten sich gegen (männliche) Widerstände durchsetzen, um ihre Filmvisionen verwirklichen zu können: Céline Sciamma, Virginie Despentes, Catherine Breillat, Ana Lily Amirpour, Margit Czenik, Alice Diop.

Die junge Regisseurin Isa Willinger hat sie – nachdem sie sich für ihre Diplomarbeit mit der Filmpionierin Kira Muratova beschäftigt hatte – alle vor ihre Kamera gebeten und aus ihnen ihre rebellische Kraft und Sprachgewalt herausgekitzelt. Ob sie härtere Filme machen als Männer? – Das glauben sie nicht. Aber sie sind härter durch ihre ernüchternden Erfahrungen als die Männer.

INFO: D 2025. 104 Min. Von Isa Willinger. Mit Alice Diop, Céline Sciamma, Valie Export.