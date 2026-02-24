Kritik

"No Mercy": Die widerständigen Film-Frauen

Ein Denkmal für feminisische Regisseurinnen, die sich in einer von Männern dominierten Branche durchsetzen müssen
Susanne Lintl
24.02.2026, 17:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Autorin Virginie Despentes.

Auch eine Österreicherin ist dabei in dieser prachtvollen Riege erfolgreicher Regisseurinnen, die etwas zu sagen haben: richtig geraten, Valie Export! Alle mussten sich gegen (männliche) Widerstände durchsetzen, um ihre Filmvisionen verwirklichen zu können: Céline Sciamma, Virginie Despentes, Catherine Breillat, Ana Lily Amirpour, Margit Czenik, Alice Diop.

Die junge Regisseurin Isa Willinger hat sie – nachdem sie sich für ihre Diplomarbeit mit der Filmpionierin Kira Muratova beschäftigt hatte – alle vor ihre Kamera gebeten und aus ihnen ihre rebellische Kraft und Sprachgewalt herausgekitzelt. Ob sie härtere Filme machen als Männer? – Das glauben sie nicht. Aber sie sind härter durch ihre ernüchternden Erfahrungen als die Männer.

INFO: D 2025. 104 Min. Von Isa Willinger. Mit Alice Diop, Céline Sciamma, Valie Export.

Kritik
kurier.at, Sei  | 

Kommentare