Was haben die Wechseljahre mit Alzheimer zu tun? - Doku über Menopause
Informativ und originell erzählte Doku über die Wechseljahre und wie sie betroffene Frauen verändern.
Sie betreffen die Hälfte der Weltbevölkerung und sind trotzdem vielfach unerforscht: Die Wechseljahre und ihre Folgen auf die physische und psychische Befindlichkeit. Nachdem sie in der Menopause plötzlich schlaflos und depressiv wurde, machte sich Louise Unmack Kjeldsen auf die Suche nach Antworten. Sie interviewte Betroffene und befragte Wissenschafterinnen. Informative und abwechslungsreiche Doku.
INFO: DK/D 2025. 90 Min. Von und mit Louise Unmack Kjeldsen.
Kommentare