Dirigent Salonen über Mussorgski: „Melodien wie die besten von ABBA“

Ist die Oper eine rein russische Angelegenheit? „Russland steht in gewisser Weise im Zentrum des globalen politischen Diskurses, mehr als je zuvor. Was in Europa im Moment passiert, ist eine Reaktion auf die Außenpolitik Russlands. Denken Sie an Deutschland, das für dieses massive Schuldenpaket stimmte. Dann gibt es noch diesen Kleriker Dosifej, der die Religion gewissermaßen als Waffe für seine politischen Ziele einsetzt. Das passiert in Russland ständig, aber auch in den USA. Die religiöse Rechte hat mehr Macht als je zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Fürst Golizyn steht für Europa. Er will Russland modernisieren, verwestlichen und zu einem Teil der europäischen Familie machen. Auch er scheitert.“ So vergleicht Salonen die Oper mit der aktuellen Lage.