Die Toten Hosen: "Beängstigend, wenn Fanatismus die Oberhand bekommt"

Begegnet Ihnen das auch?

Auf jeden Fall. Ich hatte vor Wochen ein obskures Erlebnis beim Champions-League-Endspiel in Madrid: Ich lande am Vormittag, stelle mich in der Taxischlange an. Ein Typ aus Deutschland erkennt mich und schreit: „Du Verräter“, „Du Schwein“, „Ihr seid der größte Dreck“. Es ging darum, dass er unser Engagement für Flüchtlinge verurteilte und meinte, dass wir mit Liedern wie „Sascha“ und „Willkommen in Deutschland“ unser Vaterland beschmutzen. Er hörte gar nicht mehr auf. Ich bin in so einem Moment natürlich leicht zu entzünden und hielt dagegen. Ein Freund zog mich dann weg und meinte, dass ein Streit hier jetzt keinen Sinn hätte. Es wäre fast zu einer Schlägerei gekommen.