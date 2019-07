Die Toten Hosen akustisch: Pauken, Trompeten und Liebe in der Luft

Aber die Hosen haben heute nicht nur eigene Songs im Programm. Rammsteins „Ohne dich“ klingt hier noch dämonischer als im Original. „Love Is In The Air“ (von John Paul Young) verwundert zunächst jeden – und wird dann genau deshalb zu einem Höhepunkt. Denn genau darum geht es bei dieser Show: Sich einmal weit außerhalb des üblichen Repertoires nach Herzenslust auszutoben.

Am Ende haben die Toten Hosen in der Tonhalle bewiesen, dass sie akustisch genauso mitreißend klingen, wie auf den Rockbühnen. Die Fans haben es ihnen mit zweieinhalb Stunden lautstarkem Gesang gedankt. Und kein Ton davon war schief.