Die Toten Hosen gehen auf Europa-Tournee

Die Toten Hosen kehren nach zweijähriger Pause auf die Bühnen Europas zurück. Die Düsseldorfer Punkrock-Band startet ihre „Keep calm and carry on - Europe 2025“-Tour am 29. August in Kopenhagen, wie sie mitteilte. Insgesamt sind sieben Konzerte in verschiedenen europäischen Städten geplant, darunter Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel. Deutschland und Österreich stehen nicht auf diesem Tourplan.