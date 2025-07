Die Steinplatte und das Ziergras

Wir freuen uns, dass Sie die Royal Horticultural Society (RHS) erwähnen, das belegt, dass Sie sich bei Gartenkultur auskennen. Beim Thema Kultur sind Sie ja bekanntermaßen richtig bei uns. Wir können uns nicht vorstellen, dass die RHS einen mit den üblichen Steinplatten (wahrscheinlich gab es diese wieder im Sonderangebot) gepflasterten Weg mit Ziergräsern dazwischen bei der Chelsea Flower Show dem öffentlichen Urteil aussetzen würde.

Unserem Kunstverständnis nach verdient ein „Park“ diesen Namen nur, wenn man das Grün zumindest mit einer Zehe betreten könnte. Beim Barbara-Pammer-Park herrschte bei einem derartigen Versuch akut Verletzungsgefahr am Staketenzaun. Wir im Kulturamt, die Grünraum schätzen, verstehen nicht, warum vice versa die Planer von Grünraum die Kultur so gar nicht schätzen, also keinerlei Wert auf Ästhetik legen. Wenn an diesem Ort, wo es im Sommer erfahrungsgemäß sehr heiß wird, ein Schatten geworfen wird, dann nur einer über den guten Geschmack.

Unseren Akten zufolge ist diese „Park“-Gestaltung kein Einzelfall, da steckt mutmaßlich System dahinter. Man gibt sich zwar grün, will das Grüne, so scheint es, aber nicht nur politisch gar nicht. Verzeihen Sie die Offenheit, aber Sie haben ein Herzensthema von uns angesprochen. Schon deshalb können wir Ihre Einreichung nicht unterstützen, wir wollen uns ja unter Gartenliebhabern nicht blamieren. Außerdem würdigt sich die Stadt Wien für ihre Projekte ausreichend selbst.