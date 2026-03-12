„Die Performance ist eigentlich eine schlechte Idee für Venedig“

Am 6. Mai wird der Österreich-Pavillon in den Giardini von Venedig eröffnet – mit dem Beitrag von Florentina Holzinger zur Kunstbiennale. Der betont lässigen Choreografin schweben radikale Performances vor – zu einem „Triptychon an Themen“: die Wasserwelt (naheliegend in der Lagune), der Sakralraum samt Katharsis und als Synthese die Kläranlage, die aus schmutzigem Wasser sauberes macht. Insgesamt sollen mehr als 100 Personen in das Projekt involviert sein: Holzinger plant eine permanente Bespielung des Pavillons.

Doch es dürften noch zahlreiche Hürden zu überwinden sein. Der Pavillon ist schließlich keine Bühne, es fehlt zum Beispiel die technische Infrastruktur. In den Giardini ist allerdings alles genehmigungspflichtig – nicht ganz grundlos. 2017 zum Beispiel wurde ein Baum gefällt, um Platz zu schaffen für Erwin Wurms auf die Nase gestellten Russen-Lkw. Auf die Probleme angesprochen, sagt Holzinger nur, um das Projekt nicht zu gefährden: „Wir sind in einer Bewilligungsschlaufe.“ Der Nachsatz allerdings spricht Bände: „Die Performance ist eigentlich eine schlechte Idee für die Biennale.“ In den Sternen steht zudem, ob außerhalb des Biennale-Geländes Performatives realisiert werden kann.

Aber es gibt ja auch noch die „Études“, die Übungen. Sie sollen unter anderem am 11. Juli im Bodensee bei Bregenz stattfinden, in Bozen, Paris, Berlin und vielleicht auch Island. Die erste Etüde war der eigentliche Grund für das Pressegespräch am Donnerstag: Florentina Holzinger realisiert zwei Wochen nach der Venedig-Eröffnung, am 23. Mai, ein insgesamt neunstündiges „Pfingstspiel“.

Rita Nitsch, die Witwe nach Hermann Nitsch, hatte ihr vorgeschlagen, Schloss Prinzendorf, „diesen sagenumwobenen Ort“ des Orgien Mysterien Theaters, zu bespielen: „Ein geiles Angebot“, so Holzinger. „Ich komme natürlich eher vom Tanz und war nicht so obsessiv busy mit dem Aktionismus.“ Aber sie sei bei ihrem ersten Besuch von der Energie in Prinzendorf überrascht gewesen.