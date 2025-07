Die Pechwurzblätter fluten als Totenschädel die Kunstwelt

Für seine neue Einzelausstellung in der Galerie Krinzinger in der Seilerstätte 16 (bis 23. August) erinnerte er sich seiner Anfänge: Hunderte Köpfe von Heroen, Promis und Kollegen – aufgeblasen und auf die Kartons geklebt – ergeben ein imposantes Bühnenbild. Andererseits ist diese Collage „nur“ eine Zuschauertribüne: Im Zentrum des Raums steht eine riesige, schwerfällige Schaukel mit einer Kathedrale aus Karton, an der Mumienverschalungen aus Plastikklebeband baumeln. Dieses Objekt ist unverkäuflich. Denn Eisenberger baute es in der Galerie – und die Doppelturmkathedrale geht durch keine Tür. Es ist eben alles vergänglich.

Ergänzt hat der Steirer das „Ding Dong“ mit weiteren Serien und Werkgruppen, die alle miteinander zusammenhängen. Denn die Kreuzrippengewölbe gotischer Kirchen, mit denen er Schaufensterpuppen beklebt hat, verweisen zum Beispiel auf die Pechwurzblattstruktur. Und weil die Totenschädel wie Masken wirken, nennt er die Schau „COME OR FLAGE“, eine Verballhornung von „Camouflage“. Die drei nachfolgenden Zahlen im Titel („9975 – 17090 – 42829“) haben auch eine tiefere Bedeutung, aber in erster Linie sollen sie die Frage nach dieser hervorrufen. Christian Eisenberger sitzt eben immer der Schalk im Nacken.