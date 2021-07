Léa Seydoux als rätselhafte Ehefrau hält ihren steifen Mann mit Flirterei auf Trab, bleibt selbst aber wenig greifbar. Dafür sorgt Josef Hader für einen überraschenden Auftritt als Hamburger Hausmeister und führt das junge Ehepaar durch seine neue Wohnung („Wollen Sie dazu Voll- oder Halbpension?“).

Überhaupt ist die österreichische Beteiligung am Programm von Cannes beachtlich. Nicht nur lief Sebastian Meises Gefängnisdrama „Große Freiheit“ in der Reihe „Un Certain Regard“, auch der wunderschön fotografierte Debütfilm des austro-chinesischen Regisseur C. B. Yi feierte dort Premiere. C. B. Yi kam als 13-jähriger nach Österreich und ist – wie auch Meise – ein Schüler von Michael Haneke. „Moneyboys“ erzählt von einem jungen schwulen Mann namens Fei, der sich in der Stadt illegal prostituiert, um seine Familie zu unterstützen. Der taiwanesische Filmstar Kai Ko spielt Fei als melancholischen Einzelgänger, der seine erste große Liebe verliert und sich dann eine prekär-luxuriöse Existenz mit wohlhabenden Kunden einrichtet. Das Gefühl von Verlust und Heimatlosigkeit umgibt Fei jedoch selbst im Kreise seiner Freunde.