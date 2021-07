Die News zum Eurovision Song Contest

Bereits am Samstag hat sich Lettland für die Band PeR entschieden, um sie in Malmö zu vertreten. Die Abkürzung steht für "Please explain the Rhythm" (Erkläre bitte den Rhythmus). Die 2007 gegründete Band ist vor allem für ihre Vocal und Beatbox-Musik bekannt. Mit "Here We Go" konnten sich PeR, die bereits 2012 in der Vorentscheidung vertreten waren, in diesem Jahr qualifizieren. Allerdings ebenfalls erst einmal für das Semi-Finale.