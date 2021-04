Die Leiden der jungen Demi Lovato

Eigentlich müsste Demi Lovato seit zwei Jahren tot sein. Denn die Schauspielerin und Sängerin hatte 2018 nach der Einnahme eines Drogencocktails einen Herzstillstand inklusive Schlaganfall. Aber es sollte anders kommen: Lovato überlebte, sieht seither zwar etwas schlecht, aber ihre eindrucksvolle Stimme hat nicht darunter gelitten, wie das neue Album „Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over“ bestätigt.

Es ist das erste nach ihrer Überdosis, in Summe das bereits siebte Studioalbum der erst 28-Jährigen, die nach Platz 1 in den US-Charts, Grammy-Nominierungen sowie dem Gewinn des MTV Video Music Award die „klassische“ Disney-Karriere fortsetzte: Vom „süßen“ Teenie-Star zum psychischen Wrack. Britney Spears lässt grüßen. Im Falle von Demi Lovato gibt es aber (vorerst) ein Happy End. Zumindest wird dieses Gefühl in den neuen Lieder vermittelt: Der Titelsong ist eine getragene Ballade, in der sie ihre Alkoholsucht verarbeitet. Sie gelobt mit soulig-dunkler Stimme zu flehenden Chören und Klavier-Moll-Akkorden Besserung.