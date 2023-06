Die Frau, die Picasso verließ: Françoise Gilot starb mit 101 Jahren

Sie war eine Ausnahmeerscheinung: Françoise Gilot, Künstlerin, Muse, Star der Selbstbestimmung. Die ehemalige Geliebte von Pablo Picasso starb mit 101 Jahrendin einem New Yorker Spital, berichtete die New York Times am Dienstag. Ihr Leben war geprägt von der Beziehung mit dem Egomanen, dem sie sich als einzige Frau erfolgreich entzog. Die Trennung kostete sie viel, aber sie schuf außerhalb des Schattens des Superstars ein eigenes Werk.

Sie war bestimmt, in eine Reihe unglücklicher Ex-Geliebter zu treten: Jacqueline erschoss sich, Olga und Dora verfielen in starke Depressionen und Marie-Thérèse erhängte sich. Frauen, die mit Pablo Picasso verheiratet oder liiert waren. Auch Françoise Gilot war eine der Musen des Meisters. Nur: Sie war die Einzige, die dem spanischen Maler den Laufpass gab.

Fotos, die Gilot im hohen Alter auf Vernissagen ihrer Ausstellungen zeigen, bilden eine Frau ab, die mit sich im Reinen ist: Ihr Blick ist offen und direkt, ihr Lächeln selbstsicher und herausfordernd. Sie hatte es gewagt hat, Picasso Paroli zu bieten. Der Laufpass war ein Affront für den Künstler, der zu ihr sagte: Niemand verlässt einen Mann wie mich.