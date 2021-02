Die Filme von Willi Forst im Heimkino: Ein Mann, der gefällt

Anton Wohlbrück, einer der attraktivsten Männer seiner Zeit, hätte es kaum besser machen können. Mit unvergleichlicher Eleganz hatte er bereits 1934 einen begehrten Gesellschaftsmaler in Willi Forsts wohl bestem und berühmtestem Film „Maskerade“ verkörpert. Paula Wessely bekam darin ihre erste Filmrolle und wurde schlagartig berühmt. Auch andere Fixsterne am Schauspielhimmel, wie Hans Moser als Gärtner und Olga Tschechowa als schießwütige Geliebte, trugen zum Glanz von „Maskerade“ bei. Das Drehbuch stammte von dem jüdischen Drehbuchautor Walter Reisch, Cousin von Georg Kreisler, und sorgte mit witziger Doppeldeutigkeit für ein amouröses Verwirrspiel in der Wiener Gesellschaft.

„Maskerade“ wurde zum Inbegriff des „Wiener Films“, einem Genre, das mit Musiker-Biografien und Gesellschaftskomödien gerne in vergangene Zeiten eintauchte; einen wunderschönen Wiener Dialekt – trainiert am Burgtheater oder im Theater in der Josefstadt – pflegte; und mit Regisseur Willi Forst seinen weltvergessenen Meister fand.