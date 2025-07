Die Bayreuther Schlagerparade

Festivalchefin Katharina Wagner hat Matthias Davids, den hochdekorierten Musical-Verantwortlichen des Linzer Landestheaters, mit der Inszenierung betraut. Der hatte schon im Vorfeld angekündigt, sich auf den in dieser Oper Richard Wagners sehr präsenten Humor fokussieren zu wollen. Ein nachvollziehbarer Gedanke, bei diesem historisch so stark belasteten Werk einmal das Komödienhafte zu betonen - dafür müsste diese Produktion allerdings lustig sein. Und das ist sie leider nicht.

Davids räumt alles weg, was an politischem Ballast auf den "Meistersingern" lastet. Ganze Generationen von Regisseuren hatten sich an diesem Stück abgearbeitet, an der Deutschtümelei, am Nationalismus, an der Abgrenzung zum "welschen Tand", an der Frage, was ein deutscher Meister sei. Allein schon deshalb, weil die "Meistersinger" Hitlers Lieblingsoper waren, wurde von Neuproduktionen ein Statement dazu jahrzehntelang geradezu herausgefordert. Noch dazu in Bayreuth, wo man mit der eigenen Vergangenheit in der Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg sehr offen umging.

Offenbar sind wir aber nunmehr endgültig an dem Punkt angekommen, an dem die Geschichte zurückgedreht wird, sogar in der Kunst. Politisch sieht man das seit einigen Jahren in vielen Regionen der Welt, nun setzen auch die sonst stets innovationen Bayreuther Festspiele ein derartiges Signal. Regietheater ist offenbar das, was den Rechten die Wokeness ist. Deshalb - vielleicht war das ein Hintergedanke - kann man es ja auch einmal mit den gegenteiligen Mitteln versuchen. Wegschauen ist der Trend der Zeit, nicht nur andauernd mit Kriegsnachrichten, mit trauriger Historie, mit Schreckensbildern konfrontiert werden, endlich einmal nur genießen dürfen. Diese "Meistersinger" sehen so aus, als wäre dieser Wunsch der Vater der Inszenierung.

Wenn jedoch alles Politische, alles Provokante, alles Aufrüttelnde weg ist - was kommt stattdessen? Das ist das größte Problem: diesfalls eine große Leere.