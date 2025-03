Preisträger der Diagonale: Das Leben auf Stopptaste gedrückt

Damit wurde eine Arbeit ausgezeichnet, die im österreichischen Dokumentarfilmschaffen – und nicht nur dort – einen klaren, thematischen Schwerpunkt setzt. Lag der Fokus im letzten Jahr der Diagonale bei den Dokus auf Pflege und Altwerden, so richtete sich heuer die Aufmerksamkeit deutlich auf Herkunft und Heimatlosigkeit, Zugehörigkeit und Rassismus. So erfährt etwa die seit ihrer Geburt in Österreich lebende Filmemacherin Olga Kosanović am eigenen Leib, wie schwierig es ist, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. In ihrer Autofiktion „Noch lange keine Lipizzaner“ durchlebt sie die Hindernisse, die das restriktive österreichische Einbürgerungsgesetz für seine Ansuchenden bereithält.

Zugehörigkeit

Im weiteren Sinn passt auch das exzellente Langspielfilmdebüt „The Village Next to Paradise“ von Mo Harawe ins Bild, das auf dem Filmfestival in Cannes Premiere feierte und nun den Großen Preis der Diagonale für den besten Spielfilm gewann: Der österreichische Regisseur, der aus Somalia stammt, rekonstruiert zwar keine Fluchtgeschichte. Doch in seinem visuell atemberaubenden, verhaltenen Drama lernt der kleine Sohn seiner Hauptfigur nicht nur Lesen und Schreiben in der Schule, sondern auch, wie man sich bei einem Drohnenangriff unterm Tisch versteckt. Einmal mehr verdeutlicht sein Film, warum Omar, ein Somalier in Lisa Polsters „Bürglkopf“, in Mogadischu um sein Leben fürchtet und nach Österreich flüchtete.