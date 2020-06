Diagonale feierte filmische Vielfalt

Die Diagonale in Graz dient nicht nur als Treffen der Jahrgangsbesten, sondern auch als Stimmungsbarometer der heimischen Filmbranche. Und trotz einer Besuchersteigerung und der bis zum (heutigen) Abschluss präsenten Frühlingssonne umwehte das Festival ein steter Hauch von Protest. Die Regisseure Houchang Allahyari und Ruth Beckermann werden sich davon dennoch nicht die Freude verderben lassen.

Der gebürtige Iraner Allahyari, der in den 1990ern mit "I Love Vienna" und "Geboren in Absurdistan" bekannt wurde, hat mit seinem neuen Film "Der letzte Tanz" die Jury überzeugt und den Spielfilm-Preis erhalten. Schon 2011 war "Die verrückte Welt der Ute Bock" in Graz für das Drehbuch prämiert worden, 2012 wurde seine Kurz-Doku "Das persische Krokodil" gewürdigt. Zur Krönung in diesem Jahr erhielt zudem seine Darstellerin Erni Mangold den Preis als beste Schauspielerin.

Beckermann wiederum, die zuletzt vor 13 Jahren bei der Diagonale für "homemad(e)" den Dokumentarfilmpreis einheimste, erhielt die Auszeichnung in diesem Jahr für "Those Who Go Those Who Stay" - und ebenso wie Allahyari 15.000 Euro (plus 6.000 Euro an Sachpreisen). 2001 war der Preis noch mit 80.000 Schilling dotiert gewesen. Als bester Darsteller wurde Gerhard Liebmann für gleich mehrere Auftritte (u.a. in "Blutgletscher") ausgezeichnet, den Preis für "Innovatives Kino" nahm Lukas Marxt für "High Tide" entgegen.