Großer Diagonale-Spielfilm-Preis an "Der letzte Tanz"

Die Dokumentarfilm-Jury würdigte "Those Who Go Those Who Stay" von Ruth Beckermann als einen Film der "eine große Zärtlichkeit für die Menschen, die in ihm vorkommen", habe - "für die, die nicht bleiben können, wo sie sind, und deswegen große Mühsal auf sich nehmen, und für die, die vielen Widrigkeiten zum Trotz ausharren".

Die Schauspielpreise (je 3.000 Euro) gingen an Erni Mangold für ihre Rolle in "Der letzte Tanz" sowie Gerhard Liebmann für seine Darstellungskunst in den drei Filmen "Blutgletscher", "Das finstere Tal" sowie "Bad Fucking". Der Publikumspreis (3.000 Euro) ging an die junge Regisseurin Gloria Dürnberger für "Das Kind in der Schachtel".

Vergeben wurden ferner der von der Stadt Graz vergebene Diagonale-Preis für "Innovatives Kino" (6.000 Euro plus 4.500 Euro an Sachpreisen), den Lukas Marxt für seinen Experimentalfilm "High Tide" erhielt. Stefan Bohun sicherte sich mit "Musik" den Diagonale-Preis in der Kategorie Kurzspielfilm von Servus TV (4.000 Euro). Den Preis in der Sparte Kurzdokumentarfilm der Jury der Diözese Graz-Seckau (4.000 Euro) bekam Antoinette Zwirchmayr für "Der Zuhälter und seine Trophäen". Den Preis der Jugendjury des Landes Steiermark - dotiert mit ebenfalls 4.000 Euro - haben Britta Schoening, Michaela Taschek und Sandra Wollner für "Uns geht es gut" gewonnen.