Deutschland kürt "KI-Ära" zum Wort des Jahres

Tu Emil Austria, möchte man da wohl sagen: Das am Donnerstag veröffentlichte österreichische "Wort des Jahres" - es lautet "Elch Emil" - flutscht deutlich leichter von der Zunge als das Pendant, das die bundesdeutschen Nachbarn am Freitag veröffentlichten.

„KI-Ära“ ist nämlich von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum „Wort des Jahres“ 2025 gekürt worden. Wie die Jury in Wiesbaden mitteilte, steht der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) für einen „epochalen Wandel, vergleichbar mit der Industriellen Revolution“.

Der Begriff KI-Ära sei "kurz, verständlich und emotional aufgeladen", sagte Andrea Ewels, Geschäftsführerin der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), gegenüber der dpa.

Die Ösis mögen mosern oder tschentschen, dass der Begriff zu zackig und unelegant sei. Aber die Nachbarn, die einem lange gehegten Klischee zufolge die Exaktheit und Präzision gern über den Schönklang stellen, sehen darin "ein starkes Symbol für die Chancen und Risiken, die mit dieser Technologie verbunden seien." Der Begriff "KI-Ära" sei "damit ideal geeignet, um die Stimmung und Themen des Jahres 2025 zu repräsentieren", ergänzte Ewels.