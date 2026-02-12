Helmuth Rilling galt als Institution: Dirigent, Bach-Experte, Musikpädagoge und Gründer der Bachakademie Stuttgart. Nun ist Rilling am Mittwoch im Alter von 92 Jahren gestorben, wie die Bachakademie bestätigten. Über Jahrzehnte prägte der Stuttgarter das internationale Musikleben. Er setzte Maßstäbe insbesondere durch seine Auseinandersetzung mit dem Werk von Johann Sebastian Bach (1685-1750) und legte als erster eine Gesamteinspielung des Œuvres auf 172 CDs vor.

Kein "Bach-Papst", sondern Musiker "Er prägte Generationen von jungen Musikerinnen und Musiker auf der ganzen Welt", würdigte ihn die Bachakademie, die Forschungs- und Ausbildungsstätte, die Rilling 1981 aus der Taufe hob und bis 2013 leitete. "Für viele von ihnen war es die erste Begegnung mit Bach, mit oftmals initialer Auswirkung auf deren eigene künstlerische Laufbahn." Rilling arbeitete und dirigierte leidenschaftlich, perfektionistisch, er war ruhelos und zurückhaltend. Den oft genutzten Begriff des "Bach-Papsts" hörte er allerdings überhaupt nicht gerne, "schwäbischer Evangelist" auch nicht. "Ich bin Musiker", pflegte der Grammy-Preisträger zu sagen.