Der Vertrag von Kira Kirsch wird ein weiteres Mal verlängert

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler plant, demnächst das Schauspielhaus, den Dschungel sowie die Spielstätten des Werk X auszuschreiben. Nicht ausgeschrieben wird das Koproduktionshaus brut: Der Vertrag von Kira Kirsch wird bis 2025/2026 verlängert. Kira Kirsch war Dramaturgin beim Festival "steirischer herbst" - als Kaup-Hasler Intendantin war. Der Vertrag von Kirsch wurde bereits einmal von Kaup-Hasler verlängert.

Kirsch, seit 2015 Leiterin des Koproduktionshauses, sei aktiv an der Planung, Umsetzung und Durchführung des neuen brut-Standorts in der Karl Farkas-Gasse beteiligt. Die Eröffnung 2024 und die künstlerische Leitung bis Ende der Saison 2025/26 wolle man daher, so die Begründung des Kulturamts, in ihre Hände legen, danach werde, wie die APA berichtet, die Leitung neu ausgeschrieben.

Ebenfalls seit 2015 leitet Tomas Schweigen das Schauspielhaus in der Porzellangasse. Dieses fiel in der Zeit der Pandemie nicht durch besondere Aktivitäten auf. Derzeit ist das Schauspielhaus unter dem Titel "Hotel" eine begehbare Installation; Theater im eigentlichen Sinn wird nur selten geboten.

Ausgeschrieben wird auch der Spielstättenverbund Werk X (am Petersplatz und in Weidling) sowie das Kinder- und Jugendtheater Dschungel im Museumsquartier. Der Auswahlprozess soll laut Angaben der Stadt noch vor Sommer 2022 abgeschlossen sein.