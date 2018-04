Filmkritik zu "A Quiet Place": Wer spricht, stirbt

Niemand fürchtet sich gern allein, schon gar nicht im Kino. Dass Horror dort immer noch blendend funktioniert, beweist der Erfolg von „A Quiet Place“, in den USA gerade Spitzenreiter der Kino-Charts. „Bleib still, bleib am Leben“ – so einfach funktioniert die Formel dieses exzellent inszenierten, smarten und bildschönen Horror-Dramas, das buchstäblich die Luft anhält: Denn nur in einer Welt der vollkommenen Geräuschlosigkeit ist das Überleben möglich.

Wer auch nur den geringsten Ton von sich gibt, wird im Handumdrehen von blinden Aliens zerfleischt. Grauenhaft anzusehen, besteht deren...äh...Kopf hauptsächlich aus einer widerlich pulsierenden Riesenohrmuschel und einer grimmigen Zahnreihe. Und sie attackieren alles, was Laut gibt. Husten ist also verboten. Sprechen sowieso. Und wer einen Schrei ausstößt, begeht klaren Selbstmord.

Diese Prämisse hat der Schauspieler John Krasinski in seiner dritten Regiearbeit auf eine konstant spannungsgeladene Spitze getrieben. Krasinski selbst und Emily Blunt – auch im wirklichen Leben seine Frau – spielen ein Paar mit Kindern, die es in dieser apokalyptischen Welt zu beschützen gilt.