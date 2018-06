Neuer Berlinale-Chef Carlo Chatrian: Ein Mann für alle Kinofälle

Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die verantwortliche Findungskommission führten über 40 Personalgespräche, ehe sie sich für die beiden Kandidaten entschieden. Grütters hatte offenbar besonderen Wert darauf gelegt, sich von vielen (internationalen) Beobachtern beraten zu lassen und bei der Wahl der geeigneten Kandidaten über den „deutschen Tellerrand“ zu schauen.

Immerhin gehört das Filmfestival Berlinale nach den Festivals in Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals weltweit. Dieter Kosslick, der nach Moritz de Hadeln die Berlinale 2001 übernommen hatte, konnte das Festival modernisieren und in einen Publikumsmagneten verwandeln. Außerdem pflegte er den Ruf der Berlinale als besonders politisches Festival. Gerade in den letzten Jahre aber wurde die Kritik an seiner Programmierung immer lauter: Das Festival werde mit seinen zahlreichen Programmschienen und Nebensektionen immer unübersichtlicher, der Hauptwettbewerb immer verwaschener und bedeutungsloser. Darüber hinaus kämpft die Berlinale damit, dass die Oscar-Preisverleihung von April auf Ende Februar, Anfang März vorverlegt wurde und dadurch die Hollywoodpräsenz in Berlin empfindlich zurück ging.

In jedem Fall ist der neue künstlerische Leitern gefordert, den Spagat zwischen anspruchsvollem Wettbewerb und breiten Publikumsgeschmack hinzulegen.

Monika Grütters jedenfalls ist von den Fähigkeiten Carlo Chatrians begeistert und meinte gegenüber der Deutschen Presseagentur: „Uns hat Chatrian durch seine Leidenschaft für den Film und seine lebhafte, kommunikative Art überzeugt. Wir sind sicher: Er ist die richtige Wahl.“