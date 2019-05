Der Komponist der Disney-Ohrwürmer: Alan Menken im Interview

Der New Yorker Filmkomponist hat für die Neuauflage nicht nur seine alten Klassiker aufgefrischt, sondern auch neue Songs dazu gemischt.

KURIER: Die Brüder Robert und Richard Sherman, die als Komponisten noch mit Walt Disney persönlich zusammengearbeitet haben, haben einmal gesagt, dass Walt für seine Filme immer einen ganz bestimmten Musikstil haben wollte. Ist das heute immer noch so, dass das Studio von Ihnen einen ganz bestimmten Stil fordert?

Alan Menken: Der Klang der Disney-Filmmusiken sollte nach Möglichkeit so unverwechselbar sein, dass man fast von einer Art „Franchise“, oder einer „Corporate Identity“ im Sound sprechen könnte. Früher hatten die Herrscher und Adeligen ihre Hofkomponisten – und ich bin in der heutigen Welt wohl auch so etwas Ähnliches (lacht). Disney ist mit allen Dingen, die das Publikum möglicherweise verletzen könnten, überaus vorsichtig. Witze über Dicke oder über in irgendeiner Form behinderte Menschen zum Beispiel gibt es in keinem ihrer Filme. Du kannst bei Disney nur Witze machen, solange es niemandem weh tut, in dieser Hinsicht ist Disney sehr konservativ.