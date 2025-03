Es scheint fast so, als hätte es die fünf Jahre, in denen Martin Kušej das Burgtheater geleitet hat, gar nicht gegeben. Nahtlos setzt Nachfolger Stefan Bachmann an der Direktion von Karin Bergmann an: 2016 war „Geächtet“ von Ayad Akhtar ein riesiger Erfolg, 2018 folgte „The Who and The What“.

Nun, am Samstag, erlebte das jüngste Stück des US-Autors seine deutschsprachige Erstaufführung: „Der Fall McNeal“ in der Übersetzung von Daniel Kehlmann.