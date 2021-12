Der amerikanische Traum: Weihnachten mit Whiskey

Edtmeier, beherzt steppend und Duette singend, wechselt mit jeder Szene das Outfit, die Männer tragen natürlich Smoking, halten ein Whiskey-Glas wie auch eine Zigarette in Händen und machen es den großen Croonern nach. Begleitet von Christian Frank im genialen Weihnachtsmustersakko (Kostüme von Sigrid Dreger) an den Keyboards erklingen von David Oberkogler, Peter Lesiak, Drew Sarich usw. all die bekannten Songs von „I’ll Be Home for Christmas“ bis zu „It’s a Marshmallow World“.

Dazwischen werden coole Sprüche geschoben („It’s time for a drink!“), müde Witze gerissen und absurde Werbeclips „der Sponsoren“ aus den 60er-Jahren eingeblendet, in denen die Frauen prinzipiell nur die Dummerchen sein durften. Und bei der Uraufführung gaben auch zwei „Special Guests“ (Sona MacDonald und Aurora Marthens) ihr Stelldichein. Großer Jubel!