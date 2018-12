Debra Granik: „Normale Menschen vom Planeten Erde“

Ein Vater und seiner Tochter leben in den Wäldern von Oregon, abseits der Zivilisation. Doch dann werden sie von den Behörden entdeckt.

Die in New York lebende Filmemacherin Debra Granik, die mit ihrem Drogendrama „Winter’s Bone“ (2010) Jennifer Lawrence entdeckte, drehte erneut eine eindringliche Geschichte an den Rändern der Gesellschaft. Mit „Leave No Trace“ (derzeit im Kino) besuchte Granik unlängst die Viennale.

KURIER: Sie wenden sich in Ihren Filmen Außenseitern zu. Woher kommt dieses Interesse?

Debra Granik: Für mich ist das Filmemachen eine Form der visuellen Anthropologie, bei der man versucht, etwas kennenzulernen, was man noch nicht kennt. Was ich kenne, ist mein urbanes Mittelstandsleben an der amerikanischen Ostküste. Das ist mir vertraut. Was ich nicht kenne, ist das Leben in den Bergen oder in den Wäldern von Oregon. Das muss ich mir erst erschließen, indem ich Menschen beobachte und ihnen Fragen stelle wie: Warum ist diese Hauptstraße hier so leer? Im Übrigen glaube ich auch, dass man in einer Umgebung, die einem allzu vertraut ist, Details übersieht.

Ihre Filme stehen für eine Form von Realismus, ganz im Gegensatz zum gängigen Blockbuster-Kino der Superhelden.

Bei mir gibt es keine Superhelden. Die Menschen in meinen Filmen sind von der alten Schule und besitzen nur analoge Kräfte. Viele unabhängige Filmemacher wie ich stehen auf dem Standpunkt, dass in unserem Leben einfach sehr viele Dinge passieren, die man nicht mit Herumgeballer aus der Welt räumen kann. Die Miete lässt sich nicht mit Herumgeballer bezahlen, und dein Job wird auch nicht besser, wenn du um dich schießt. Ich interessiere mich für Lösungen, die man im echten Leben suchen muss, und das ist auch sehr spannend. Meine Helden sind normale Menschen vom Planeten Erde.

Ihr Film spielt in den herrlichen Wäldern von Oregon, die im Kino immer wieder zu finden sind. Was ist das Faszinierende an dieser Landschaft?

Manchmal hat die Welt Schönheiten zu bieten, die uns in schlichtweg in Ehrfurcht versetzen. Dieser Wald gehört dazu. Dort findet man die höchsten Bäume, die unser Planet hervorbringen kann. Gleichzeitig hat er eine Farbpalette an Grüntönen, die, durch die Filmlinse vergrößert, fantastisch aussehen.

Wie sieht das soziale Gefüge in Oregon aus?

Es ist ganz unterschiedlich. Sehr viel Geld wird mit der Abholzung der Bäume gemacht. Große Papierkonzerne nehmen, was sie kriegen können. Es ist wie ein gigantischer Raubzug, der gesetzlich sanktioniert wird. Diese Form der brutalen Extraktionswirtschaft lässt sehr viele Menschen sehr arm zurück. Und dann beginnen sie konservativ, also Trump zu wählen.