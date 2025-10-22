Wenn ein „Scheidhäusl“ die Humorhoheit übernimmt

Von Peter TemelDavid Scheid begrüßt sein Publikum im weißen Bademantel – ein inverser Udo-Jürgens-Auftritt quasi. Es beginnt gewollt fulminant: mit einem surreal-komischen Monolog, in dem Scheid von einem Exekutor/Teufel verfolgt wird und mit Zitieren von Kollegen wie Klaus Eckel und dem Kampfruf „Sheesh“ Zeit gewinnen will. Ein Lavastrom verfolgt ihn bis zur Bank, wo er das nötige Geld abheben möchte.

Um eine Talentprobe abzulegen, ist Scheid mit 42 Jahren und ein paar Kleinkunstpreisen im Gepäck fast zu reifen Alters, aber der im Weinviertel aufgewachsene und in der Wiener DJ-und Poetryslam-Szene sozialisierte Komiker wurde in den letzten Jahren hauptsächlich als versifft-bekiffte Rich-Kid-Kunstfigur „Dave“ wahrgenommen und als solche mit eigener ORF-Mockumentary-Serie und als Society-Schreck in „Willkommen Österreich“ breiter bekannt.

Sein viertes Bühnenprogramm nennt er „The Kabarettist“, woraus man schließen kann: Hier meint es einer jetzt wirklich ernst. Und das bestätigt sich über weite Teile. Der Titel passt auch zur Rahmenhandlung: Wir schreiben das Jahr 2040. Nach der Reihe sind die Demokratien gepurzelt, Jan Marsalek hat auf dem Mars die Sowjetfahne gehisst und das „Freiheitsbündnis Österreich“ (FBÖ) hat jetzt die Macht im Land, mit einem Diktator namens Dominik Scheidhäusl.