Dave Stewart in der Arena: "Sweet Dreams" mit Vanessa Amorosi

von Georg Krierer Manche werfen ein Plektrum ins Publikum. Dave Stewart wirft fasst seine ganze Gitarre. Nicht aus Frust, sondern, weil er beim Gitarrenwechsel offenbar kurz vergaß, dass da vorne echte Menschen stehen. Keine Sorge: Die Gitarre blieb auf der Bühne. Und sie war nicht die letzte: Ganze sieben Mal wechselte Stewart zwischen drei Gitarren und das in nur 75 Minuten. Man könnte sagen, der Mann ist vielseitig. Oder einfach nur sehr, sehr verliebt in sein Equipment. Was diesen Abend aber in der Arena Wien wirklich erinnerungswürdig machte, war nichts Stewarts Gitarrensammlung oder sein schwarzer Glitzeranzug. Es war eine Frau im roten Rock und einem transparenten Schachbrett-Shirt: Vanessa Amorosi. Annie Lennox, der der Tourstress mittlerweile zu viel ist wurde ersetzt von der Australierin. Diese sang an diesem Abend so präzise, dass man sich irgendwann fragte: Annie wer?

Weibliche Stimmgewalt überstrahlte den Altmeister Zum kurzfristig in die Halle verlegten Konzert kamen rund 900 Fans. Etwas nach 20 Uhr betrat Dave Stewart mit Sonnenbrille und Hut die Bühne. In den Händen eine auffällig blaue Gitarre. An seiner Seite eine komplett weibliche Band: Bass, Keyboard, Schlagzeug, Vocals und die brasilianische Mundharmonika-Virtuosin Indiara Sfair, die mit ihren Soli das Publikum zum Ausrasten brachte. Was sie diesem kleinen Instrument entlockte, war pure Ektase: Mal roh und dreckig, dann wieder sanft und hypnotisierend. Sfairs Auftreten ließ Dave Stewarts Gitarren ziemlich im Schatten stehen. Stewart selbst blieb meist im Hintergrund, professionell, aber emotional eher zurückhaltend. Zwischendurch erzählte er von seinen Wiener Kaffeehaus-Erlebnissen der letzten Tage, stellte charmante die Band vor und ließ vor allem seine Musikerinnen glänzen. Und dann: Vanessa Amorosi. Stimmlich eine Naturgewalt. Jeder Ton saß. Sie verlieh Klassikern wie „Here Comes the Rain Again“ eine neue Dringlichkeit, verstärkt durch dramatisches Licht und dichten Bühnennebel. Bei „The Miracle of Love“ (über sieben Minuten!) ließ sie die Zeit stillstehen. Gänsehaut pur. Überhaupt war alles live: Keine Samples, keine Tricks. Echte Stimmen, echte Instrumente. Und eine Band die nicht nur mitspielte, sondern mitlebte. Besonders Amorosi wirkte nie wie „die neue Stimme“ von Eurythmics, sondern wie die geborene Frontfrau.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH

Dylan, Stones und die 80er in voller Lautstärke Zur Überraschung gabs an diesem Abend nicht nur Eurythmics-Hits, sondern auch Klassiker aus dem Rock-Olymp. Dave Stewart griff selbst zum Mikrofon und wagte sich an Bob Dylans „Like a Rolling Stone“. Gesanglich etwas wackelig, aber mit spürbarem Spaßfaktor. Der Saal ging mit, lachte, sang, als würde man plötzlich in einem sehr gut gelaunten Wohnzimmer-Konzert stehen. Direkt danach: „Gimme Shelter“ von den Rolling Stones mit Vanessa Amorosi am Mikrofon. Spätestens jetzt war klar, diese Frau kann (und darf!) jeden Rock-Klassiker singen, den sie will. Der Abend gipfelte schließlich, wie könnte es anders sein, in „Sweet Dreams (Are Made of This)“. Der Song, der Dave Stewart und Annie Lennox einst Musikgeschichte schreiben ließ, wurde zur elektrisierenden Schlussnummer. Amorosi sang mit solcher Präsenz, dass für einen Moment die ganze Arena zum Club der 80er wurde.