Dave Matthews Band in Wien: Es liegt nicht an dir, Liebling

Es muss hier persönlich werden: Ihr Rezensent unterhält seit gut 20 Jahren eine Langzeitbeziehung mit der Dave Matthews Band (kurz DMB). Und er fühlt sich fast ein wenig schuldig, beim Wien-Konzert der Gruppe am Donnerstag nicht die Euphorie empfunden zu haben, zu der er einst fähig war. In Beziehungen sagt man da: Es liegt nicht an dir, Liebling, es liegt an mir.

Zweifellos war die Band, die in den USA Stadien füllt, in Wien aber nur die Sparversion der Stadthalle mit rund 3000 Gästen bespielte, gut in Form. Von der Ursprungsbesetzung als Quintett ist die Combo zu einem Septett gewachsen, in dem Saxofon, Trompete, E-Gitarre und Keyboards die Kernzelle von Sänger/Gitarrist Matthews, Bassist Stefan Lessard und Schlagzeuger Carter Beauford ergänzen. Vor dem Hintergrund, dass sich die Musiker als nahezu gleichwertige Improvisatoren verstehen, ist die Wendigkeit, die sich die Gruppe in Funk-Rock-Songs wie „Stay“ erhielt, nach wie vor bemerkenswert – besonders der Keyboarder Buddy Strong erwies sich als würdiger Neuzugang.